Лесю Гонгадзе довели

Леся Гонгадзе, мать журналиста Георгия Гонгадзе, больше не будет принимать участие ни в каких судебных процессах по делу убийства ее сына. Мать также нотариально разорвала договоренности со своим адвокатом Андреем Федуром, сообщает "Немецкая волна".

Очередное судебное заседание по делу убийства журналиста Георгия Гонгазде запланировано на 14 сентября. Однако, эти слушания уже будут происходить без матери и без присутствия ее адвоката, сообщила “Немецкой волне” Леся Гонгадзе. Она говорит, что этот процесс не интересовал ее от самого начала, “а теперь он близится к завершению, и за решетку хотят посадить якобы исполнителей”, в чем мать очень сомневается. В интервью “Немецкой волне” адвокат Андрей Федур подтвердил намерение матери журналиста: “Мы все выходим из процесса. Леся Гонгадзе больше не желает принимать участие в последующих судебных заседаниях, а я связан ее позицией”. Хотя наше устранение и выгодно прокуратуре и другим силовым структурам, но это решение матери, прибавил Федур. Официальную позицию и мотивацию такого решения адвокат пообещал обнародовать в канун судебного заседания и направить в суд все соответствующие документы.