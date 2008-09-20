Украинскому моряку грозит 10 лет тюрьмы в Америке

За нарушение законодательства США о защите окружающей среды 44-летнему украинскому моряку Вадиму ТУМАКОВУ угрожает 10-летнее заключение.

Об этом сообщил УНИАН вице-президент Одесской коллегии юристов морского права Сергей ГОРЧАКОВ.

По его словам, старший механик танкера «Nautilus» В.ТУМАКОВ признан виновным судом округа Нью-Джерси по двум установленным фактам умышленного нарушения законодательства США. В частности, в ходе судебного заседания доказано, что стармех «Nautilusа» отдал команду произвести откачку загрязненных нефтесодержащих вод машинного отделения прямо в портовые воды - в обход системы сепарации танкера.

При этом, согласно документам сотрудников Службы расследований Береговой охраны США, старший механик допустил фальсификацию записей в судовом журнале нефтяных операций, в котором должны отмечаться все операции с нефтесодержащими смесями.

Строгий приговор – до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл. - может быть объявлен до 10 декабря текущего года, сказал С.ГОРЧАКОВ.