Милиция задержала одноклассника погибшего в Житомире школьника

По подозрению в совершении преступления задержан одноклассник погибшего в Житомире 11 сентября десятиклассника средней школы номер 18.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По словам заместителя начальника следственного управления УМВД Елены КОНСЕВИЧ, для полного и объективного расследования уголовного дела по факту гибели житомирского школьника создана специальная следственно-оперативная группа.

Она сообщила, что на допросы приглашаются как учителя, которые «пытались ввести в заблуждение стражей порядка», так и отдельные ученики житомирской школы номер 18. Сейчас по подозрению в совершении преступления задержан одноклассник погибшего парня.

Е.КОНСЕВИЧ при этом отметила, что именно журналисты помогли милиции разоблачить тяжкое преступление. «Значительный общественный резонанс приобрело событие, случившееся 11 сентября во дворе школы, когда внезапно умер десятиклассник», - напомнила она.

Е.КОНСЕВИЧ сообщила, что по показаниям администрации учебного заведения, погибший и его одноклассник ради развлечения забрались на дерево и из-за неосторожности оба сорвались вниз. Однако одному из них больше повезло: он получил кровоподтеки и царапины, другого же спасти не удалось. Именно так рассказывали учителя школы и кое-кто из свидетелей милиции, прибывшей на место события, - сообщила заместитель начальника следственного управления.

По ее информации, 12 сентября мать погибшего сообщила, что ее сын был жестоко избит, в результате чего он умер. Однако учителя настойчиво убеждали в правдивости версии о неудачном падении юноши с дерева.

«Естественно, что это событие не могло не привлечь внимание представителей средств массовой информации. Кое-кто даже провел своеобразное журналистское расследование, в котором ученики – свидетели, открыто заявляли об избиении их одноклассника», - отметила Е.КОНСЕВИЧ.

По информации и.о. начальника УМВД Украины в Житомирской области Сергея ТАЛЬКО, милиция тщательным образом проверяла каждое из свидетельств. По выводам судмедэкспертов, смерть пострадавшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под мягкие ткани головного мозга.

17 сентября прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного нанесения телесных повреждений десятикласснику.

18 сентября уголовное дело было принято к осуществлению следственным управлением УМВД Украины в Житомирской области.