Михаил Поплавский неотлучно дежурит в больнице, где лежит его сын

В Одессе после недельного лечения в реанимационном отделении 11-й горбольницы в состоянии здоровья Александра ПОПЛАВСКОГО, попавшего 12 сентября в районе 9-й станции Большого Фонтана в дорожно-транспортное происшествие, наблюдаются явные положительные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам его отец, ректор столичного университета культуры Михаил ПОПЛАВСКИЙ, неотлучно дежурящий у больничной палаты.

По его словам, «Саша открывает глаза, узнает меня, протягивает руку и пожимает мою. Лечащие врачи консультируются с лучшими нейрохирургами Украины». М.ПОПЛАВСКИЙ выразил надежду, что все обойдется. Однако пока трудно сказать, сколько сын пробудет в больнице.

Ни отец, ни персонал больницы не называют поставленный больному диагноз. Также неизвестно состояние здоровья водителя, 40-летнего гражданина Туркменистана, и второго пассажира "BMW X5", который около 7-ми утра 12 сентября на большой скорости ударился правым боком в столб электросети.

Как сообщалось, по факту ДТП с участием сына ректора Киевского университета культуры и искусств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее нанесение телесных повреждений средней тяжести), которая предполагает наказание виновников от штрафа в виде 100 налогонеоблагаемых минимумов до ограничения свободы на срок до 3 лет.

По словам первого заместителя начальника следственного управления облуправления МВД Украины в Одесской области Орыси ГНАТИВ, сейчас в рамках расследования причин и обстоятельств совершения ДТП выполняются автотехническая, судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы.