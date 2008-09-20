Буш пошел на решительные меры, фондовым рынкам "попустило"
Белый дом выкупит "плохие" активы
Администрация президента США Джорджа Буша попросила Конгресс одобрить выделение из казны 700 млрд долл. на реализацию плана по спасению финансового рынка страны. Именно в эту сумму обойдется выкуп "плохих" ипотечных активов у игроков американского финансового сектора. Для реализации антикризисного плана федеральное правительство намерено поднять законодательно закрепленный потолок госдолга Соединенных Штатов с 10,6 трлн до 11,3 трлн долл.
Проект спасательных мер Белого дома оказался в распоряжении агентства Associated Press.
Официально детали антикризисного плана пока не сообщаются. Однако Дж.Буш уже подтвердил серьезность намерений Белого дома. Выступая сегодня в Вашингтоне, американский президент заявил, что "решился на смелые действия, как только осознал всю глубину проблем". По словам президента, его первым желанием было положиться на волю свободного рынка. Однако после консультаций с экспертами Дж.Буш принял решение о необходимости масштабного правительственного вмешательства.
Накануне министр финансов США Генри Полсон обнародовал контуры антикризисного плана по выведению с рынка "плохих" ипотечных активов, которые по мере коррекции на рынке жилья стремительно подешевели. Министр предложил правительству выкупить рискованные активы, угрожающие финансовым институтам и экономике США. По его мнению, имеет смысл задействовать на это средства бюджета, поскольку такой шаг, гарантирующий стабильность и оздоровление финансовой системы, в результате обойдется налогоплательщикам дешевле, чем пассивное созерцание крушения банков и других учреждений. В соответствии с проектом Минфина, на баланс правительства будут переводиться облигации, обеспеченные ипотекой, и структурированные облигации CDO. Детали плана, а именно как долго "плохие" долги будут находиться на балансе у правительства и что федеральные власти возьмут у компаний за "услугу", пока не известны.
Международные фондовые рынки отреагировали на сообщения о готовящихся в США антикризисных мерах взрывным ростом котировок.