США закрыли 12-й с начала года банк

Федеральные власти США закрыли 12-й по счету банк с начала года. Очередной жертвой финансового кризиса стал небольшой региональный банк Ameribank Inc., имевший 5 филиалов в штате Западная Вирджиния и три филиала в Огайо. Как сообщается в пресс-релизе Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), клиентские счета лопнувшего банка будут переведены банкам Pioneer Community Bank (Западная Вирджиния) и The Citizens Savings Bank (Огайо). Ameribank располагал активами на сумму 115 млн долл., на депозитах банка хранились 102 млн долл.

По законодательству Соединенных Штатов, Федеральная корпорация по страхованию депозитов полностью покрывает страховкой депозиты в пределах 100 тыс. долл., в индивидуальных случаях лимит может быть повышен до 250 тыс. долл.

В 2007 г. федеральные власти зафиксировали всего три случая финансовой несостоятельности американских кредитных учреждений. В 2008 г. проблемы на жилищно-ипотечном рынке и ужесточившиеся условия межбанковского кредитования парализовали финансовую систему страны, приведя к закрытию и банкротству целого ряда крупных финансовых институтов. Так, в июле с.г. федеральные власти закрыли банк IndyMac с активами в 32 млрд долл. А 15 сентября с.г. прошение о банкротстве подал один из старейших американских инвестбанков Lehman Brothers.

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