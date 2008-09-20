Тимошенко: дороже, чем здоровье, нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила фармацевтов с профессиональным праздником - Днем фармацевтического работника.

“От всего сердца приветствую фармацевтов-научных работников, производственников и провизоров, работников аптек с профессиональным праздником. Вы выполняете очень важную миссию - бережете здоровье нации. Честь Вам и хвала за это”, - говорится в приветствии премьера, размещенном на Правительственном портале.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “фармация сегодня - это мощная академическая научная школа, это прекрасные производственные мощности, большая сеть аптек – с такой базой можно творить чудеса”.

Однако, констатировала глава правительства, ситуацию на рынке лекарств нельзя назвать идеальной. По ее словам, в стране почти полностью разрушена система контроля над качеством лекарств, отсутствует контроль над ценами, лекарственные препараты стали недоступными для многих людей. “Поэтому одним из главных заданий правительства сейчас я вижу наведение порядка в этой сфере. Интеллектуальные разработки наших гениальных фармацевтов должны стать доступными для людей – лекарства должны лечить”, - подчеркнула премьер.

“Но сделать все это, навести порядок в этой отрасли можно лишь вместе с Вами. От этого выигрываем все мы, потому что дороже, чем здоровье, нет”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пожелав фармацевтам счастья и уверенности в будущем.