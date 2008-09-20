Председатель ВАСУ: не надо путать административный суд с хозяйственным

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК подверг критике положения зарегистрированного в Верховной Раде проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно дел, подведомственных хозяйственным и административным судам).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ, А.ПАСЕНЮК считает, что принятие закона в такой редакции существенно осложнит защиту прав граждан перед государством.

«Законопроект фактически перечеркивает идею административного судопроизводства, цель которого, прежде всего, защитить права и основные свободы человека и гражданина от неправомерных действий или бездеятельности со стороны государства», - отмечает председатель ВАСУ.

Как заметил О.ПАСЕНЮК, введение административного судопроизводства в Украине обусловлено объективной необходимостью создания особых условий рассмотрения споров между гражданином и государством. Именно поэтому только в административном процессе в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины (КАСУ) существует принцип «презумпции вины» органа властных полномочий. Сущность этого принципа заключается в том, что гражданин, как высшая ценность правового государства, в административном процессе не должен доказывать, что его законные права и интересы нарушены. Вместо этого именно субъект властных полномочий обязан доказывать, что он действовал в пределах, установленных законом, в соответствии с законно наделенными полномочиями и способом, определенным законом.

«Этот принцип абсолютно не может быть применен в хозяйственном процессе», - отметил А.ПАСЕНЮК.

Председатель Высшего административного суда также сообщил, что, несмотря на утверждение авторов законопроекта, сегодня не существует острых проблем в определении юрисдикции хозяйственных и административных судов, ведь ст.17 КАСУ содержит исчерпывающий перечень споров, на которые распространяется компетенция административных судов. «Те противоречивые моменты, которые временами возникают у судей административных и хозяйственных судов при определении подведомственности дел, можно урегулировать путем обобщения судебной практики», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно дел, подведомственных хозяйственным и административным судам) предусматривает изменение подведомственности некоторых категорий дел с участием субъектов властных полномочий и их рассмотрение не административными, а хозяйственными судами.