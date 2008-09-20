Процедуру конфискации надо усовершенствовать

Министерством юстиции Украины разработан проект закона, которым предлагается усовершенствовать процедуру конфискации доходов, полученных противоправным путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом шла речь в ходе круглого стола «Выявление, арест и конфискация доходов, полученных в результате коррупционных правонарушений», который состоялся в Министерстве юстиции Украины 19 сентября 2008 года.

Указанным проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, которыми усовершенствовать процедуру конфискации имущества, полученного преступным путем. В частности, предлагается унифицировать нормы Уголовного кодекса, которые предусматривают конфискацию имущества, полученного в результате коррупционных деяний, а также орудий и средств совершения преступления.

Кроме того, предлагается ввести специальную процедуру конфискации имущества как принудительную меру, которая будет заключаться в принудительном бесплатном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества.

При этом, закрепляется возможность конфискации имущества, полученного преступным путем, в том числе, доходов от этого имущества, в случае, если оно было присоединено к имуществу, полученному законным путем, или передано обвиняемым или осужденным другому лицу или организации.

Проектом также предусматривается возможность применения специальной конфискации в случаях, когда лицо не подлежит или освобождается от ответственности.

Как отмечалось в ходе заседания круглого стола, указанный проект получил положительную оценку экспертов Совета Европы. 12 сентября 2008 года законопроект подан на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.