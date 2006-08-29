Генпрокуратура проводит новую экспертизу по делу Чорновила

Генеральная прокуратура Украины проводит новую экспертизу по делу гибели выдающегося государственного и общественного деятеля Вячеслава Чорновила.

Об этом “5 каналу” сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре утверждают, что дело возобновили еще год назад, а теперь происходит повторная экспертиза, результаты которой будут в ближайшее время. Лишь после этого Генпрокуратура примет решение о передаче документов в суд.

Как сообщалось, 25 марта 1999 года председатель Народного руха Украины В.Чорновил и его водитель погибли в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша. Автомобиль В.Чорновила столкнулся с КамАЗом, который разворачивался на дороге.

Юрий Кравченко, который тогда возглавлял Министерство внутренних дел, не дождавшись предварительных результатов следствия, объявил, что это было обычное ДТП, версия покушения на жизнь В.Чорновила тогда не рассматривалась. В то же время соратники В.Чорновила считают его гибель политическим убийством.