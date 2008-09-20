Китай и ЕС создали единый арбитражный суд

Китай и Европейский Союз для решения двусторонних коммерческих споров создали единый арбитражный суд, расположенный в Гамбурге (ФРГ), говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Единый европейско-китайский Арбитраж станет основным звеном между компаниями ЕС и КНР, с помощью которого две стороны будут решать весь спектр коммерческих споров.

В настоящий момент в Арбитраже зарегистрировались более 400 адвокатов и юристов из 44 стран мира, в том числе и из Китая.

Для совместной работы по разрешению двусторонних конфликтных ситуаций в Арбитраже Гамбурга будут использоваться китайский, немецкий и английские языки.

Полномочия и компетенция совместного европейско-китайского Арбитража в Гамбурге уже признаны всеми судами Евросоюза.