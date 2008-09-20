Министр экономики хвалится невиданным уровнем экспорта
... и называет основные факторы
Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что за июль 2008 года, впервые за годы экономического роста Украины, объемы экспорта товаров увеличились до 7,7 млрд. долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
“За июль, впервые за годы экономического роста Украины, объемы экспорта товаров увеличились до 7,7 млрд. долл. США, а темпы прироста к соответствующему периоду 2007 года превысили темпы прироста импорта почти на 10,4 процентных пункта и достигли 80%”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.
По итогам января-июля, рост объемов экспорта товаров составлял 46,6% (январь-июнь - 40,7%). Это было обеспечено увеличением стоимостных объемов продукции металлургической промышленности - на 53,5% в целом за январь-июль (на 47% за январь-июнь), машиностроительной промышленности - на 44,2% (на 44,1%), агропромышленного комплекса - на 45,1% (на 31,1%), минеральных продуктов - на 68,7% (на 56,8%) и химической промышленности - на 31,7% (на 28,7%).
Определяющими факторами нынешнего экономического роста является высокий уровень внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Но свое позитивное влияние на динамику, прежде всего, экспортоориентированных отраслей экономики имеет и благоприятная внешняя конъюнктура мировых рынков, отметили в Минэкономики.
Так, рост мировых цен на черные металлы в январе-августе в среднем по 8 регионам мира составляет свыше 69%, средние цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, по информации Всемирного банка, выросли на 40-60%.
Также, отметил министр экономики, в этом году продолжается тенденция увеличения спроса на машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье для их производства. Как результат - уже третий месяц подряд продолжается тенденция ускорения кумулятивных темпов роста экспорта товаров.
Рост импорта товаров по итогам января-июля составляет 57,5% (на 55,3% в январе-июне).
Основными факторами роста импорта в этом году выступает постоянно растущий потребительский спрос населения, увеличение цены на мировых рынках энергоносителей, продовольствия и металла, а также рост инвестиций в обновление основных фондов и энергосберегающие технологии.
Больше всего выросли поставки импорта продукции машиностроения – на 58,6% (на 59,4%), минеральных продуктов – на 55,3% (на 51%) и химической промышленности - на 45,3% (на 44,7% соответственно).
Позитивным моментом в развитии внешней торговли в июле оставалось сохранение незначительного отрицательного сальдо торговли товарами (1,15 млрд. долл. США против 1,02 млрд. долл. США в июне и 1,4 млрд. долл. США в мае). При этом в июле рост экспорта товаров к странам Европы составлял 94% (60,1% в июне), в то время, как к странам СНГ - 54,8% (40,9%), что свидетельствует об усилении дифференциации рынков сбыта украинских товаров.