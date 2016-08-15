Суд арестовал экс-зампредседателя облсовета по подозрению в нанесении государству ущерба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, таким решением 12 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области.

Вместе с тем, альтернативой данной меры пресечения определено внесение залога в сумме 13,78 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 10 августа бывший заместитель председателя Днепропетровского областного совета уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц, вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия").

Так, в 2011 году подозреваемый заключил с ООО, одним из учредителей которого является дочь его гражданской жены, договор аренды целостного имущественного комплекса зданий Аульской хлоропереливной станции. Вследствие применения арендной ставки в размере 5% стоимости имущества вместо 10% за весь период действия договора в бюджет недопоступило 15 млн грн.