Мужчина выжил после удара током в 110 тысяч вольт
03:21, 20 сентября 2008Общество
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Пострадавшего доставили в больницу
Житель новозеландского города Роторуа был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы после удара током в 110 тысяч вольт. 55-летний мужчина работал на высоковольтной линии, где и получил удар.
Пострадавшего доставили в больницу близлежащего города Гамильтон.
Медики констатировали у него ожег 30 процентов кожи.
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