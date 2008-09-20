Мужчина выжил после удара током в 110 тысяч вольт

Житель новозеландского города Роторуа был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы после удара током в 110 тысяч вольт. 55-летний мужчина работал на высоковольтной линии, где и получил удар.

Пострадавшего доставили в больницу близлежащего города Гамильтон.

Медики констатировали у него ожег 30 процентов кожи.