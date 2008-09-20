Медведев: США лишь "умничают"

Президент России Дмитрий Медведев предложил США "не умничать", а договориться с РФ о ликвидации последствий кризиса на американском фондовом рынке. Такое заявление глава государства сделал на встрече с представителями общественных организаций в Кремле, передает радиостанция "Маяк".

По словам Д.Медведева, "после депрессии в США, во всех экономиках, которые построены по законам рынка, возникли проблемы". "Вот чем надо заниматься основным экономическим игрокам", - сказал президент. При этом он отметил: "Во время саммита G8 в Японии мы обсуждали этот вопрос, но, к сожалению, у наших партнеров не хватило желания рассматривать эти вопросы как ключевые". "Если бы мы тогда смогли договориться о каких-то правилах игры, последствия кризиса на американском рынке были бы существенно слабее", - подчеркнул глава российского государства.

Д.Медведев заметил, что США намерены оказывать России поддержку в развитии общества, однако если в российско-американских отношениях "все пойдет так, как происходит сейчас, дойдет до того, что США будут подбирать для России президентов".