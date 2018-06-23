Бюджет-2009 как приворотное зелье президентских гонок

Проект бюджета-2009 поразительно отличается от своих предшественников. Прежде всего тем, что он максимально похож на хрестоматийную финансовую смету большинства держав мира, и уже не является попыткой и искушением одним законом решить в этой стране все, одним голосованием – и на год вперед. Проект бюджета-2009 не приостанавливает одни и не вносит изменения в десятки других законов, не лишает социальных льгот и не внедряет новые налоговые ставки. Все это будет сделано, но кое-что позже и вне бюджета – изменениями к налоговым законам и Бюджетному кодексу.

Однако неординарность бюджета-2009 этим не исчерпывается, этим она лишь начинается. Бюджет в своем варианте от 15 сентября с.г. является не столько проектом финансовой сметы страны, сколько фундаментом под программу кандидата и вероятного победителя следующих президентских гонок. Фундамент, нужно признать, закладывала сработанная бригада политтехнологов, бюджетников и пиарщиков. Какую только фискальную новацию не выдерни из тела бюджета – она будет достойна как всеукраинского совещания в Украинском доме, так и обсуждения за кухонным столом, на сессии сельсовета, в учительской, ординаторской или в клети, которая спускает горняков в забой. Следовательно, несколько слов о «целевых группах», которые на радостях должны бы зачитать до дыр тот номер «Урядового курьера», в котором будет напечатан закон о бюджете-2009.

Прежде всего – шахтеры. На фронтовой карте президентских гонок острие удара направлено на восток, в сердцевину электоральной базы «Регионов». Наступление начато Законом «О престижности шахтерского труда», каркас которого сразу заполняется невиданно щедрыми бюджетными ассигнованиями. Стоит отметить, что расходы на выполнение данного закона – 8,6 млрд грн – почти равны ассигнованиям на выплату обесцененных сбережений (9 млрд грн). В целом же финансовая поддержка угольной отрасли растет с нынешних 8 млрд гривен до 14,8 млрд (это без учета 3,1 млрд гривен, которые директора шахт творчески переработают в виде государственных гарантий). Продиктованное политическими соображениями содержание убыточных шахт обойдется государству почти во столько же (без трех с половиной миллиардов), что и ее обороноспособность, на которую направляется 17,3 млрд грн. И еще о приоритетах – в то время как спасательный круг шахтерам раздувается аж на 85 процентов, финансовая поддержка аграрному сектору увеличивается на 4,8 процента. Нет, крестьяне не менее значимые для БЮТа с точки зрения электорального урожая. Отличие же в бюджетной щедрости со стороны правительства этим двум значимым с точки зрения снабжения голосами секторам можно объяснить тем, что дизайн шахтерского закона спроектирован таким образом, что бюджетные гривни гарантированно попадут в семейный бюджет горняка, если только директор шахты не будет задерживать по полгода зарплату. Финансовая же поддержка агросектора имеет врожденные изъяны с точки зрения социального популизма – дотационные средства оседают преимущественно в карманах директоров сельхозпредприятий, и не доходят до крестьян. Потому сельский электорат будет подпитываться в 2009 году куда более действенным и испытанным методом – радостью от встречи почтальонши с ежеквартально более «толстой» пенсией. Инфляция же в селе, согласитесь, имеет менее пугливый оскал, чем для урбанистической пенсионерки.

Другая целевая категория – бюджетники, благосклонность которых будет добываться как традиционным путем увеличения зарплат (в среднем на треть), так и ипотечным приворотным зельем. В качестве последнего государственные банки обязали направить 1,2 млрд гривен из 1,6 миллиардов, на которые будет увеличиваться в следующем году их уставный фонд, на льготное ипотечное кредитование бюджетников. Планируется, что государство будет брать на себя первый ипотечный взнос, который будет составлять 25 процентов от суммы кредита. Такая инициатива значительно привлекательнее, чем бесплатное социальное жилье, которое никогда не будет построено в достаточном количестве, чтоб удовлетворить потребность в жилой площади малообеспеченных граждан. В случае реализации такой программы интересно будет понаблюдать, выстраиваются ли среди бюджетников очереди на право получения такого кредита. В любом случае, государственные банки вряд ли будут в восторге от перспектив реализации этой программы, поскольку она способна ухудшить их финансовые показатели. Однако, после того, как американцы фактически национализировали крупнейшую страховую компанию мира и ежедневно выбрасывают миллиарды долларов налогоплательщиков на содержание неуклонно стремящихся к банкротству банков, кто сможет упрекнуть украинское правительство в том, что в госбанках может вырасти количество невозвращенных кредитов?

А вот кто бы мог вполне воспользоваться льготной ипотекой, так это высокооплачиваемые госслужащие - они полностью могут квалифицироваться под требования такой программы. Кто-то так и сделает, невзирая на то, что эта когорта слуг народа - едва ли не единственная, которая бесперебойно продолжает получать жилье за счет государства и местного самоуправления. Кстати, именно эта категория служащих охвачена Постановлением Кабмина от 18 февраля 2005 года, которым им предоставлено право получить в Сбербанке беспроцентный кредит на 20 лет для жилищного строительства или приобретения квартир. Проценты за предоставленные кредиты покрываются при этом за счет государственного бюджета. К сожалению, статистика объема предоставленных кредитов и какие суммы в виде процентов за них платим мы, налогоплательщики, отсутствует.

Вернемся к третьей электоральной целевой группе, охваченной бюджетным меценатством. Это сплоченные выстаиваниями под помещениями Сбербанка и проверкой себя в списках владельцы обесцененных сбережений. В следующем году им (и автору, который не воспользовался в этом году своим правом и не имеет такого намерения) обещано уже 9 млрд гривен, однако в этот раз уже частично в приватизационной обертке. Пять миллиардов гривен будет возмещено при любой бюджетной погоде, а вот четыре миллиарда привязаны морским узлом к приватизации. Будут средства от разгосударствления – будет и трасферт от государства. А если жители Банковой и в дальнейшем будут торпедировать продажу госимущества, вкладчикам популярно, с эпитетами, объяснят, кто не возвращает им сбережений.

Четвертая группа, с которой откровенно флиртуют творцы госбюджета, – это местное самоуправление. Обручения должны состояться несколько позже, во время принятия изменений в Бюджетный кодекс, которыми должен быть реализован ряд требований местных органов власти. Среди них – стопроцентное зачисление в местный бюджет платы за землю без опасений, что на каждую дополнительно собранную гривню земельной платы уменьшится дотация из государственного бюджета (или увеличится изъятие). На местах в бюджете развития будет оставаться также 10 процентов корпоративного налога. А проект бюджета-2009 предлагает задаток, после которого помолвку разрывать как-то неудобно, – 667 миллионов гривен в виде подарков в яркой обертке от правительства малым городам – райцентрам и городкам районного значения. Если владельцы депутатских значков давно уже оперируют в своих политических договоренностях миллиардами гривен, то для два миллиона целевой субвенции для Тального на Черкащине – просто так, с неба на Грушевского, – или четыре с половиной миллиона гривен для Боярки на Киевщине – это радость и благодарность, что, вероятно, превышает удовлетворение чиновников от двенадцатимиллионной строки в бюджете на «разработку проектно-сметной документации и строительство Реабилитационного центра на базе Государственного предприятия "Санаторий "Конча-Заспа" и приобретение оборудования» (если такую радость можно измерять по монетарной шкале).

Итак пока в Верховной Раде идет артподготовка перед решающим наступлением, интенданты от Минфина обеспечивают, так сказать, логистику боевых действий. На флангах – шахтеры и местное самоуправление, в центре – пенсии, зарплаты и местное самоуправление. Из-за холмов, правда, доносится стон загибающегося Lehman Brothers и канонада обстрела остальных западных инвестиционных банков, однако правительственные чиновники надеются, что осколки тамошний баталий не зацепят чудо-оружие следующих президентских гонок, что «Град» и «Катюша» победного взятия Банковой - Бюджет-2009 – не упадет в бездну платежного дефицита и ослабленной гривни.

Игорь Шпак