В Украине зарегистрировали уже 200 "быстрых" браков – Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации этого проекта в столице министр юстиции расписал и поздравил три пары, которые победили во всеукраинском конкурсе "Брак за 24 часа".

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"В прошлом году около 600 тысяч украинских молодых пар зарегистрировали брак. При этом 150 тысяч зарегистрировали быстрее, чем за один месяц. Это означает, что украинским семьям нужно было идти в соответствующие медицинские заведения и получать справки о том, что они имеют такую потребность, платить взятки. Поэтому мы приняли решение создать возможности свободным украинцам свободно принимать решения, когда им жениться и сколько им надо времени для того, чтобы принять такое решение", - сказал Петренко.

"В шести украинских городах запущен этот пилотный проект. Сегодня к нему присоединился Киев. Хочу сказать, что буквально за несколько дней, чуть больше 10 дней, которые работает этот пилотный проект в Северодонецке, Мариуполе и Одессе, уже более 200 украинских молодых пар зарегистрировали брак по этой процедуре", - добавил министр.