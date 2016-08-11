Стихия не отпускает Одессу: в городе снова ожидаются грозы со шквалистым ветром

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, в Одесской области ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

ГСЧС призывает граждан проявлять осторожность во время непогоды, находясь на улице поблизости от деревьев и линий электропередач.

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