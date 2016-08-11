Стихия не отпускает Одессу: в городе снова ожидаются грозы со шквалистым ветром
21:42, 11 августа 2016Общество
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12 августа в большинстве областей Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Завтра в Одессе ожидаются грозы со шквалистым ветром / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В частности, в Одесской области ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.
ГСЧС призывает граждан проявлять осторожность во время непогоды, находясь на улице поблизости от деревьев и линий электропередач.
Читайте такжеУраган в Одессе повалил полсотни деревьевКак сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.
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