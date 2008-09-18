Западу Украины опять угрожает стихия

19-21 сентября ожидается повышение уровней воды над текущими значениями на реках бассейнов Сяна, горной части Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области), Прута, Серета - на 0,5-1,5 м.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

По их данным, при сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонного стока. В горных районах существует угроза формирования селевых потоков. На реках равнинной территории бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области), притоках Припяти (Житомирская и Хмельницкая области) возможно повышение уровня воды на 0,3-1,0 м с возможным выходом воды на заводь.