В Днепре почти 2 тысячи АТОшников получили психологическую поддержку по телефону

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«После возвращения с войны бойцы АТО нуждаются не только в физической, но и в психологической реабилитации. Нередко они стесняются говорить о своих переживаниях или просто не знают к кому обратиться. Для таких военных при Днепропетровской ОГА мы открыли специальную горячую линию. Здесь консультируют квалифицированные психологи и психотерапевты. За год на горячую линию поступило почти 2 тысячи звонков», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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На горячей линии работают четыре оператора, которые ежедневно в среднем принимают 25 звонков. Опытные специалисты оказывают «скорую» психологическую помощь и знают, как справиться с тяжелым стрессом. Они выслушивают и находят «правильные слова» не только для бойцов АТО, но и для их родных. Психолог Валентина Пронина до сих пор помнит звонок, который получила в один из первых дней работы на горячей линии.

«Звонил парень из отдаленного села в очень плохом состоянии, была угроза суицида. Мы проговорили полтора часа. После этого он согласился пройти лечение и уже утром обратился к специалистам, - рассказала Валентина Пронина. - Часто звонят жены и мамы атошников, даже есть постоянные клиентки. Узнают, как помочь мужчине, который после войны замкнулся, плохо спит».

Обратилась на горячую линию и жена погибшего бойца АТО Маргарита. Говорит: этот звонок изменил ее жизнь.

«Я позвонила на горячую линию в полном отчаянии. Осталась одна с маленьким ребенком в Донецкой области. Была куча бытовых и психологических проблем, с которыми не могла справиться самостоятельно. Психологи помогли начать новую жизнь. Вскоре мы с сыном переберемся в Днепр, а я решила тоже помогать людям - буду волонтером», - поделилась Маргарита.

Звонки на горячей линии принимают без выходных.

Конфиденциальность гарантирована. После разговора бойцам и их родным рекомендуют, где в дальнейшем получать психологическую помощь. Если они просят о социальной защите или медобслуживании, перенаправляют в Центр помощи участникам АТО или профильные департаменты ОГА.