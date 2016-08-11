В Ривненской области СБУ задержала группу "крышевальников" незаконной добычи янтаря.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок, трех злоумышленников, которые систематически вымогали деньги за непрепятствование незаконной добыче янтаря, были задержаны 10 августа вблизи города Дубровица.

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Вымогатели установили контроль над участком леса с богатыми залежами «солнечного камня» и за вознаграждение разрешали работать местным копателям. Если «старатели» отказывались платить, они применяли физическую силу, уничтожали технику, а также устанавливали денежные «штрафы».

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в момент передачи 500 долл. США от местного «старателя».

Один из членов группы оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел.

По материалам СБУ прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются оперативно-следственные действия.