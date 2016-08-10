Руководители Бучанской колонии требовали 400 тысяч гривен за досрочное освобождение осужденного
В СБУ сообщили о задержании начальника исправительной колонии на Киевщине и его первого заместителя за вымогательство 400 тыс. грн от осужденного для его досрочного освобождения.
Как сообщает пресс-центр СБУ, "на Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве начальника одной из исправительных колоний и его первого заместителя. Правоохранители установили, что полковник и подполковник внутренней службы требовали 400 тыс. грн от осужденного за кражу. В такую сумму они оценили согласования документов относительно его досрочного освобождения. Сотрудники спецслужбы задокументировали факты вымогательства взятки и "инструктаж" должностными лицами посредника, привлеченного к передаче денег".
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При этом сообщника чиновников правоохранители задержали в Киеве во время получения от родственников заключенных последней части взятки.
Оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой проводят обыски в рабочих кабинетах начальника колонии и его заместителя.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщила о задержании заместителя начальника Бучанской исправительной колонии и двух его сообщников сразу после получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. грн.