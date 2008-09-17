Прогноз погоды на 18 - 22 сентября: рыбам не на что жаловаться

Завтра на Юге и в Центре Украины пройдут сильные дожди, днем 9-14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18 сентября в стране будет облачная погода. Дожди, в южной части и центральных областях местами сильные дожди, отдельные грозы, в Карпатах дождь с мокрым снегом, в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на востоке до 18°; в южной части ночью 10-15°, днем 16-21°, в Крыму до 26° тепла; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-2°, температура днем 4-6° тепла.

19-20 сентября в Украине облачно. Временами дожди, 19 сентября местами сильные. Ветер северный и северо-восточный, в южной части юго-западный, 7-12 м/с, 19 сентября в Украине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге 12-17°; днем 9-14°, на юге и востоке 15-20°, в западных областях 6-8°. В Карпатах дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-6° тепла.

21-22 сентября в Украине временами небольшие и умеренные дожди, только в восточных областях 22 сентября без существенных осадков. Температура ночью 7-14°, на побережье морей 15-18°; днем 10-16°, в южной части и восточных областях 17-22°.

В Киеве завтра будет облачно. Дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

В Киевской области ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

19-20 сентября в Киевской области облачно, временами дождь, 19 сентября местами сильный. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 19 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 9-14°.

21-22 сентября в столичном регионе временами дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°.