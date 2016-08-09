В ГПУ называют сентябрь ориентировочным сроком передачи в суд дела Майдана

Об этом Енин сказал в эфире 5-го канала.

"Вызов на допрос высокопоставленных чиновников свидетельствует об одной довольно банальной вещи: что следствие работает, что следствие действительно активизировало свою работу, и как мы помним, до конца сентября руководители следствия обещали... передать в суд подавляющее большинство наиболее резонансных производств, которые нгаходятся на их рассмотрении. Так же и дело Майдана", - сказал Енин.

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При этом он отметил, что совместная группа силовых органов по расследованию преступлений против активистов Евромайдана, которую возглавляет начальник Главного управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, активно продолжает свою работу.

"Господин Горбатюк очень активно работает. Привлечены очень большие ресурсы, но поверьте, там есть очень большие объемы работы, связанные с анализом видеоматериалов, переводами... и даже удалось привлечь к работе этой совместной группы представителей общественности и наших международных партнеров. То есть работа идет, и как только дело или производство будет передано в суд, об этом однозначно узнает общественность", - заявил Енин.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, когда дело Майдана будет передано в суд, заместитель генпрокурора заявил, что "ориентировочные сроки уже неоднократно назывались о сентябре".

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура намерена вызвать на допрос президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко относительно событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.