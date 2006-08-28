Януковича назвали «Томатным лидером нации»

С 24 по 25 августа на центральном стадионе Гуляйполя прошел литературно-музыкальный фестиваль «День независимости с Махно». Мероприятие полностью соответствовало своему названию – все присутствовавшие смогли почувствовать себя современниками Нестора Махно. Желающие разъезжали на настоящих тачанках, с пулеметами и черными флагами, употребляя самогон в огромных количествах и слушая скандальных писателей, поэтов и музыкантов.

Второй день фестиваля имел политический оттенок. Зрителям было предложено забросать помидорами портрет одного из украинских политиков – в итоге Виктор Янукович был назван «Томатным лидером нации». Больше всего себя в этом проявили активисты «Братства» и Союза анархистов Украины. По слухам, они специально приехали на фестиваль, чтобы забросать помидорами главу МВД Юрия Луценко, планировавшего отметить День независимости в Гуляйполе. Однако из-за похорон сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Романа Ерохина господин Луценко на праздник не приехал, тем самым сорвав заявленное «помидорное покушение». Организаторы объявили, что «День независимости с Махно» будет проведен в следующем году и в дальнейшем станет ежегодным.

Обком со ссылкой на Коммерсантъ-Украина