На фондовом рынке Украины - рекордный обвал
17:56, 16 сентября 2008Общество
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Индекс ПФТС рухнул на 14,09%,
Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал рекордный обвал - индекс ПФТС рухнул на 14,09%, до 351,54 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Таким образом, индекс ПФТС пробил сегодня психологический барьер в 400 пунктов.
Общий объем торгов составил 78 млн. 221,8 тыс. грн.
Сегодня фондовая биржа ПФТС дважды приостанавливала торги вследствие «снижения цен на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».
С начала сентября ПФТС приостанавливала торги уже несколько раз.
В соответствии с решением от 23 апреля 2008 года, совет ПФТС вправе приостановить торги на бирже в случае, если падение котировок 75% акций, входящих в индексную корзину ПФТС, составляет более 7%.
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