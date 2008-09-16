На фондовом рынке Украины - рекордный обвал

Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал рекордный обвал - индекс ПФТС рухнул на 14,09%, до 351,54 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Таким образом, индекс ПФТС пробил сегодня психологический барьер в 400 пунктов.

Общий объем торгов составил 78 млн. 221,8 тыс. грн.

Сегодня фондовая биржа ПФТС дважды приостанавливала торги вследствие «снижения цен на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».

С начала сентября ПФТС приостанавливала торги уже несколько раз.

В соответствии с решением от 23 апреля 2008 года, совет ПФТС вправе приостановить торги на бирже в случае, если падение котировок 75% акций, входящих в индексную корзину ПФТС, составляет более 7%.