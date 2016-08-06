СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная схема вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений была разоблачена в Одессе.

Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более 2 млн долларов США. В целом он успел вывести из Украины 16 млн долл., сообщили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долл. наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали двух россиян, которые хвастались убийствами украинцев.