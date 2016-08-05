В аэропорту Львова задержали подозреваемого в связях с "Исламским государством"

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Мужчина является гражданином Таджикистана. Его обнаружили его во время оформления пассажиров, которые прилетели во Львов рейсом из Стамбула.

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"По предварительной информации, поступившей от сотрудников СБУ пассажир, вероятно, причастен к международной террористической организации ИГИЛ и находится в розыске на территории Таджикистана", - сообщили в ГПСУ.

По данному факту правоохранители провели дополнительные проверочные мероприятия. Гражданину отказали в пропуске на территорию Украины и вернули его обратно.