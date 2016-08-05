В аэропорту Львова задержали подозреваемого в связях с "Исламским государством"
18:56, 05 августа 2016Общество
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В международном аэропорту Львова вчера, 4 августа, сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ обнаружили мужчину, который, возможно, причастен к деятельности "Исламского государства".
В аэропорту Львова задержали таджика / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Мужчина является гражданином Таджикистана. Его обнаружили его во время оформления пассажиров, которые прилетели во Львов рейсом из Стамбула.
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"По предварительной информации, поступившей от сотрудников СБУ пассажир, вероятно, причастен к международной террористической организации ИГИЛ и находится в розыске на территории Таджикистана", - сообщили в ГПСУ.
По данному факту правоохранители провели дополнительные проверочные мероприятия. Гражданину отказали в пропуске на территорию Украины и вернули его обратно.
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