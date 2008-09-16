Медведев: в изоляции российского бизнеса есть свои плюсы

Закрытие ряда мировых рынков для российских производителей не станет катастрофой ни для страны, ни для бизнеса. С таким заявлением выступил президент России Дмитрий Медведев на встрече с правлением бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передает РИА Новости.

По мнению Медведева, изоляция приведет к развитию внутреннего рынка. Тем не менее, президент подчеркнул, что руководству страны не хотелось бы снижения объемов торговли.

Напомним, что основные доходы российский бюджет получает от экспорта газа и нефти за рубеж. Кроме того, на экспорт работают и многие другие отрасли экономики, например, металлургическая.

Заявление Медведева последовало через несколько недель после того, как стало известно, что Россия намерена прекратить сотрудничество по ряду договоров со Всемирной торговой организацией. Этот торговый клуб объединяет более 150 стран мира, однако Россия в него не входит. Переговоры о присоединении к ВТО длятся уже более десяти лет.

По правилам ВТО каждый участник организации не должен быть против присоединения к альянсу нового члена. Поскольку в ВТО входит, в частности, Грузия, членство России в организации было в очередной раз поставлено под вопрос во время войны в Южной Осетии.