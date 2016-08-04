Суд избрал Пасишнику меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом УНИАН сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая.

"Сегодня Соломенский суд избрал для Пасишника меру пресечения в виде личного обязательства", - сказала она отметив, что к этому времени у подозреваемого не было никакой меры пресечения.

Представитель САП отметила, что мера пресечения будет действовать до завершения досудебного следствия.

Читайте такжеНАБУ направило в суд обвинительный акт против Пасишника в деле о давлении на Абромавичуса

Как сообщал УНИАН, в феврале тогдашний министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник заявил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

9 марта Пасишнику было сообщено о подозрении.

В конце апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд обвинительный акт в отношении Пасишника.