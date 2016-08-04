В Симферополе неизвестные штурмовали офис адвокатов крымских татар

«На данный момент неизвестные лица, предположительно, силовики, пытаются ворваться в офис коллегии адвокатов, где я работаю. Я нахожусь в Ростове», – написал он в Facebook.

В комментарии для Крым.Реалии Курбединов связал атаку на офис адвокатов со своей профессиональной деятельностью.

«В помещении находятся адвокатские досье и информация, содержащим адвокатскую тайну», – сказал он.

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По его данным, его помощницы, что находились в офисе, во время попытки нападения заперлись внутри, а когда неизвестные ушли, помощницы вышли из офиса и заперли его. Адвокаты намерены подать о попытке нападения заявление в полицию.

Эмиль Курбединов сейчас находится в Ростове-на-Дону, где принимает участие в судебном процессе по делу четырех крымчан, обвиняемых в причастности к движению «Хизб-ут-тахрир». Правозащитная организация «Мемориал» признала их политическими заключенными.

В российской делу о членстве в «Хизб-ут-тахрир» проходит всего 14 крымчан.