В Симферополе неизвестные штурмовали офис адвокатов крымских татар
Адвокат Эмиль Курбединов, который является защитником преследуемых российскими силовиками в Крыму крымских татар, заявляет, что в Симферополе неизвестные пытались ворваться в офис, где он работает вместе с другими коллегами.
«На данный момент неизвестные лица, предположительно, силовики, пытаются ворваться в офис коллегии адвокатов, где я работаю. Я нахожусь в Ростове», – написал он в Facebook.
В комментарии для Крым.Реалии Курбединов связал атаку на офис адвокатов со своей профессиональной деятельностью.
«В помещении находятся адвокатские досье и информация, содержащим адвокатскую тайну», – сказал он.
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По его данным, его помощницы, что находились в офисе, во время попытки нападения заперлись внутри, а когда неизвестные ушли, помощницы вышли из офиса и заперли его. Адвокаты намерены подать о попытке нападения заявление в полицию.
Эмиль Курбединов сейчас находится в Ростове-на-Дону, где принимает участие в судебном процессе по делу четырех крымчан, обвиняемых в причастности к движению «Хизб-ут-тахрир». Правозащитная организация «Мемориал» признала их политическими заключенными.
В российской делу о членстве в «Хизб-ут-тахрир» проходит всего 14 крымчан.