Цены на жилую недвижимость снижаться не будут, сообщил в ходе организованной инвестиционной компанией Concorde Capital телефонной конференции для иностранных инвесторов председатель совета директоров компании «XXI Век» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, он считает, что поддерживающими цену на жилую недвижимость факторами являются продолжающийся рост доходов населения, накопленный еще с советских времен спрос, уменьшение объемов постройки.

Исполнительный директор KDD Group Петр СЛИПЕЦ также подтвердил, что, несмотря на удорожание ипотечных кредитов, спрос на жилую недвижимость сохранится. В первую очередь, это касается элитной недвижимости, покупатели которой при ее приобретении, по его словам, пользуются несколько иными соображениями, чем только стоимость кредитов.