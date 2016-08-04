Во Львовской области выпал с восьмого этажа и погиб 4-летний мальчик

В городе Червоноград Львовской области четырехлетний мальчик погиб по недосмотру родителей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 3 августа около 14.30 ребенок выпал с балкона квартиры на восьмом этаже дома и от полученных травм скончался.

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Как установили правоохранители, родители погибшего мальчика, 46-летний и 37-летняя жители Червонограда, в этот день оставили детей в квартире без присмотра и пошли по своим делам. Мальчик вышел на балкон, откуда и упал.

Соседи семьи сообщили, что родители ребенка часто оставляют детей без присмотра и злоупотребляют спиртными напитками.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает наказание ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.