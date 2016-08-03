В Харькове новую станцию метро приготовили к запуску
21:18, 03 августа 2016Общество
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В Харькове на новой станции метро "Победа" 4 августа состоится первая отправка поезда.
Также пройдет осмотр станции и брифинг руководителей КП «Харьковский метрополитен» и КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена», сообщает сайт 057.
Открытая на Алексеевской линии метрополитена станция станет тридцатой.
Как сообщает Главное, открыть станцию планируют в День города - 23 августа.
Тем временем в Сети уже появились фото тестовых запусков поездов на "Победе".
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