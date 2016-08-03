В Харькове новую станцию метро приготовили к запуску

Также пройдет осмотр станции и брифинг руководителей КП «Харьковский метрополитен» и КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена», сообщает сайт 057.

Открытая на Алексеевской линии метрополитена станция станет тридцатой.

Как сообщает Главное, открыть станцию планируют в День города - 23 августа.

Тем временем в Сети уже появились фото тестовых запусков поездов на "Победе".