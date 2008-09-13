На концерте в Харькове Queen поставили абсолютный рекорд

На благотворительный концерт «Life must go on!», посвященный борьбе со СПИДом, Queen + Paul Rodgers в Харькове пришло около 300 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в Фонде Елены Франчук «АНТИСПИД», концерт состоялся вчера вечером на площади Свободы.

По данным фонда, в этот вечер были побиты сразу несколько рекордов. Концерт «Life must go on!» стал самым крупным событием, посвященным борьбе со СПИДом в нашей стране, и одним из наиболее масштабных концертных событий в истории Украины. Он вписал новую страницу и в историю группы, поскольку за 40 лет ее существования еще никогда концерты Queen не собирали такой огромной аудитории. Это абсолютный рекорд.

«Атмосфера – просто невероятная! И эту энергию от концерта просто невозможно было не почувствовать! Я верю в то, что вся эта энергия может быть направлена на улучшение ситуации с ВИЧ/СПИДом в нашей стране. Такие события меняют мир к лучшему», - сказала Е.ФРАНЧУК.

За несколько дней перед концертом и на самой площади Свободы 210 волонтеров фонда «АНТИСПИД» распространили более 60 тысяч презервативов и 146 тысяч флаеров с информацией о ВИЧ/СПИДе, о том, как себя защитить и где в Харькове можно пройти тест на ВИЧ.

Концерт начался в 19.30 и длился 2 часа 25 минут. Музыканты исполнили 28 песен и 2 инструментальные композиции.

Концерт стал первым событием новой волны информационной кампании в рамках проекта «На краю!», которую завтра, 13 сентября, на национальном телевидении начинает Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД».