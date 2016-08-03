"Крестный ход" сопровождали провокаторы из "ДНР", "ЛНР" и Приднестровья - Тандит
В "крестном ходе" Украинской православной церкви Московского патриархата принимали участие провокаторы, которые имели отношение к "ДНР" и "ЛНР", а также Приднестровью.
Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
"Мы знали, что начиная от сопровождения из Тернопольской области и с Донецкой области двигались провокаторы, которые имели отношение, с одной стороны, к "ДНР/ЛНР", с другой стороны - к Приднестровью. Мы их мягко предупреждали. Мы контролировали там ситуацию", - отметил Тандит.
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Одновременно он подчеркнул, что духовенство УПЦ МП было настроено конструктивно.
"Мы дали понять, что будем жестко пресекать любые попытки использовать "крестный ход" в любых провокативных целях. Скажу, что со стороны наших добровольческих батальонов и патриотических движений тоже было понимание, и эта ситуация была лишь доказательством того, что у людей действительно большое сердце", - подытожил советник главы СБУ.