"Крестный ход" сопровождали провокаторы из "ДНР", "ЛНР" и Приднестровья - Тандит

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы знали, что начиная от сопровождения из Тернопольской области и с Донецкой области двигались провокаторы, которые имели отношение, с одной стороны, к "ДНР/ЛНР", с другой стороны - к Приднестровью. Мы их мягко предупреждали. Мы контролировали там ситуацию", - отметил Тандит.

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Одновременно он подчеркнул, что духовенство УПЦ МП было настроено конструктивно.

"Мы дали понять, что будем жестко пресекать любые попытки использовать "крестный ход" в любых провокативных целях. Скажу, что со стороны наших добровольческих батальонов и патриотических движений тоже было понимание, и эта ситуация была лишь доказательством того, что у людей действительно большое сердце", - подытожил советник главы СБУ.