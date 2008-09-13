В Одессе разбился сын ректора Поплавского

В пятницу около семи утра на 9-й станции Большого Фонтана врезался в столб джип "BMW X5". Удар пришелся в правую сторону машины — столб приложился к стойке между передней и задней дверью. По официальной версии пресс-службы облГАИ водитель "BMW" 68-го года рождения, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, выехал на бордюр и врезался в столб. "В результате ДТП два пассажира — 85-го и 82-го года рождения получили травмы и были доставлены в больницу. Основная причина ДТП — это превышение скорости", — отметила начальник пресс-службы Елена Яковчук.

И лишь после обеда стало известно, что одним из пассажиров джипа был сын ректора столичного университета культуры Михаила Поплавского — Александр, который закончил факультет менеджмента этого же университета. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе ректора. "Да, у нас произошло несчастье, — сказала пресс-секретарь Валентина Павловна. — Михаил Михайлович сейчас рядом с сыном в Одессе". У 11 горбольницы действительно скопились джипы с киевскими номерами. Александр находится в реанимации, отец - рядом с ним в палате. По словам охраны, состояние пострадавшего стабильное. Машиной управлял гражданин Туркменистана, второй пассажир джипа также в реанимации.

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