Православные христиане празднуют сегодня день памяти пророка Ильи

Как сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", пророк Илья почитается христианами как ревностный борец за чистоту веры и обличитель идолопоклонства.

Согласно Библии святой пророк жил за 900 лет до Рождества Иисуса Христа. Всю свою земную жизнь он посвятил служению Господу: жил в пустыне, проводил время в молитве и посту. Пророческое служение Илии совпало с царствованием языческого монарха Ахавы, который насаждал культ поклонения Ваалу. Желая вернуть людям веру в истинного Бога, пророк Илия явил своими молитвами Божественное чудо.

Святой предложил привести Господу две жертвы всесожжения - одну от себя, а другую от пророков Ваала. Языческие жрецы первыми принесли жертву идолу, но напрасно – небо молчало. Тогда пророк Илия воздвиг жертвенник из 12 камней по числу колен Израилевых, велел выкопать вокруг него ров и поливать водой. Когда ров наполнился водой, пророк обратился к Господу с пламенной молитвой. По молитвам пророка Бог ниспослал с неба огонь, который испепелил жертвенник, а израильтяне, уверовав в истинного Бога воскликнули: «Воистину Господь есть Бог!».

По ветхозаветному учению Господь забрал Илию в огненной колеснице на небо.

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На Святой Горе Афон при монастыре Пантократор находится общежительный скит Илии пророка. Обитель была основана в 1757 году выдающимся просветителем преподобным Паисием Величковским, который в прошлом году был прославлен УПЦ в лике святых.

В Ильинском скиту хранятся почитаемые христианские святыни: часть Животворящего Креста Господня, левая стопа Апостола Андрея Первозванного, ризы Спасителя и Божией Матери, частицы мощей Иоанна Крестителя. Также в Ильинском скиту хранится чудотворная Тихвинская икона Богоматери и образ Богородицы «Млекопитательница».