Андрей Мацола рассказал об одном из самых любимых мест в Украине

На видео с высоты 500 метров видны Свиржский замок на территории Львовской области, «визитная карточка» Карпат - озеро Синевир, а также живописные украинские поля и степи.

В видео-сюжете путешественник Дмитрий Комаров признался, что его вдохновляют бескрайние просторы украинских степей, а ведущая «ТСН» Лидия Таран рассказала, какой видит нашу страну:

«Украина – это любовь, которой щедро одаривает нас природа», - говорит Лидия Таран.

Основатель «Першої приватної броварні» Андрей Мацола отметил мастерство народных умельцев и мужественность украинцев:

«Украина, которую вижу я, - это край мастеров и героев, земля мужества и мудрости».

За кадром украинский бизнесмен поделился историей об одном из своих самых любимых мест в Украине:

«В моих любимых Карпатах есть место, куда я обязательно заезжаю каждый раз, когда по работе или с семьей бываю в Ивано-Франковской области. Это обитель украинского православия XIII в. - Манявский скит. Он не слишком популярен среди туристов, хотя и зря, но хорошо известный среди паломников - место это непростое, за века оно намолено сотнями тысяч людей».

Андрей Мацола рассказал, что скит - аскетическое место, где принято вести обособленный от всего мира образ жизни, проводить время в молитвах и размышлениях о Боге, а еще заниматься ремеслами. Он говорит, что сегодня Манявский скит все чаще называют «Украинской Афоном», ведь он был и остается бастионом православной веры украинцев, веры крещения князя Владимира, веры наших прадедов.

Напомним, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерский проект «Першої приватної броварні» и канала «1+1», в котором показаны урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты 500 метров в разное время года. Часто это места, обычно недоступные для человеческих глаз. Телезрители узнают малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, которые живут в стране. Видеосюжеты будут транслироваться в течение года и завершатся к 25-й годовщине независимости Украины. Также к этому времени можно будет увидеть результаты совместной деятельности украинцев, «Першої приватної броварні» и канала «1+1» – масштабную тревел-карту страны.

За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-службе канала «1+1», +38 044 490 0101; media@1plus1.tv;www.1plus1.ua