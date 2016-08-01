В Одессе проверят качество еды в фаст-фудах

Данное распоряжение городской голова озвучил 1 августа в ходе аппаратного совещания, передает местное издание "Таймер".

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«В Измаиле столько людей отравилось. Нам тоже нужно проверить качество питания и все нормы в этих кафе», — сказал мэр.

Отмечается, что проверять торговые точки отправятся сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, полиции и Госпотребстандарта.

Вак сообщалось, в Измаиле (Одесская область) прекратили эксплуатацию кафе First food, где не было элементарных гигиенических условий для приготовления пищи и отравились 86 человек.