В Одессе проверят качество еды в фаст-фудах
15:01, 01 августа 2016Общество
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Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился проверить в городе все кафе быстрого питания на предмет соблюдения санитарных норм.
В Одессе проверят фаст-фуды / УНИАН
Данное распоряжение городской голова озвучил 1 августа в ходе аппаратного совещания, передает местное издание "Таймер".
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«В Измаиле столько людей отравилось. Нам тоже нужно проверить качество питания и все нормы в этих кафе», — сказал мэр.
Отмечается, что проверять торговые точки отправятся сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, полиции и Госпотребстандарта.
Вак сообщалось, в Измаиле (Одесская область) прекратили эксплуатацию кафе First food, где не было элементарных гигиенических условий для приготовления пищи и отравились 86 человек.
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