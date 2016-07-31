Умер абхазский писатель Фазиль Искандер

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на Союз писателей России.

Искандеру было 87 лет. Многие его книги стали советской классикой.

Он родился 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода.

В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из СССР, с тех пор Искандер больше никогда отца не видел.

Читайте такжеУмер известный украинский писатель и общественный деятель Роман Лубкивский

В 1954—1956 годах работал журналистом в Курске и Брянске. В 1956 стал редактором в абхазском отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х. С начала 1990-х постоянно жил в Москве.

Кроме того, он участвовал в создании неподцензурного альманаха "Метрополь".

Все свои произведения Фазиль Искандер печатал на печатной машинке, компьютер он так и не освоил.

По произведениям Искандера снимали фильмы, среди которых "Воры в законе" по мотивам его рассказов, "Созвездие Козлотура" по мотивам одноименной повести, "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам главы из романа "Сандро из Чегема".