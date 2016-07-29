Суд Луганской области приговорил боевика к более чем 3 годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что житель Лисичанска в начале июня 2014 года вступил в ряды террористической организации «ЛНР», в составе которой принимал участие в тренировочных выездах на блокпосты города и стрельбах из огнестрельного оружия.

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На время досудебного расследования приспешнику террористов судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд 28 июля признал его виновным в участии в деятельности террористической организации «ЛНР», которая действовала на территории города Лисичанска летом 2014 г. (ч.2 ст.260 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц.