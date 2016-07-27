Полиция расследует нападение мажора-хулигана на нардепа Логвинского в Одессе

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, 23 июля житель Днепра, находясь в одном из ночных клубов Одессы, причинил телесные повреждения 30-летнему гражданину США.

Увидев эти события, 37-летний гражданин – народный депутат Украины сделал хулигану замечание. После услышанных замечаний в свой адрес дебошир продолжил свои хулиганские действия и в отношении депутата, причинив ему телесные повреждения.

По данному факту отрыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Следственные действия продолжаются.

Читайте такжеПодозреваемого в стрельбе в киевском кафе задержали в Измаиле

Приморским районным судом Одессы 30-летнему жителю Днепра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал на своей странице в Facebook сам Логвинский, нападавшего зовут Александр Семенюта. Тот якобы схватил незнакомую посетительницу заведения за ягодицы, однако за нее вступился американец, которого нападающий "наградил" кулаком в лицо. Когда в ситуацию вмешался сам депутат, он сначала получил угрозы, а впоследствии - также удар в голову. С полицией, которую вызвал Логвинский, товарищи Семенюты "также не церемонились, сразу полезли в драку", а после доставки в отделение сбежали из него. Утром все же Семенюту задержали.