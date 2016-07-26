Завтра во Львове почтят жертв Скниловской трагедии
21:46, 26 июля 2016Общество
2554 0
Завтра, 27 июля, во Львове состоятся мероприятия по случаю 14-ой годовщины Скниловской трагедии.
Завтра - 14 годовщина Скниловской трагедии / jnsm.com.ua
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает Львівський портал.
Мероприятия пройдут у памятного знака на аэродроме, места гибели и возле часовни.
Читайте такжеВо Львове установят памятник Стусу
В 10.00 в часовне на территории аэропорта состоится служба. В 12.00 участники пешим ходом перейдут к памятному знаку, где в 12.45 ч состоится совместная молитва.
К сегменту на аэродроме возложат цветы и зажгут лампадки.
Напомним, трагедия произошла 27 июля 2002 года во время демонстрации фигур высшего пилотажа. Тогда погибли 77 человек, пострадали более 300.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter