Завтра во Львове почтят жертв Скниловской трагедии

21:46, 26 июля 2016
Общество
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Завтра, 27 июля, во Львове состоятся мероприятия по случаю 14-ой годовщины Скниловской трагедии.

Скниловская трагедия / jnsm.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает Львівський портал.

Мероприятия пройдут у памятного знака на аэродроме, места гибели и возле часовни.

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В 10.00 в часовне на территории аэропорта состоится служба. В 12.00 участники пешим ходом перейдут к памятному знаку, где в 12.45 ч состоится совместная молитва.

К сегменту на аэродроме возложат цветы и зажгут лампадки.

Напомним, трагедия произошла 27 июля 2002 года во время демонстрации фигур высшего пилотажа. Тогда погибли 77 человек, пострадали более 300.

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