В Днепре коммунальщики демонтируют киоски под прикрытием спецназовцев
15:44, 26 июля 2016Общество
1248 0
В Днепре продолжают сносить киоски.
В Днепре продолжают сносить киоски / depo.ua
Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Днепра, передает Depo.ua.
Читайте такжеИз центра Киева скоро уберут автокофейни и автокиоски с шаурмой
"На ул. Шинной, 2а пока находятся семь сотрудников полиции, семь патрульных полицейских, четыре сотрудника полиции специального назначения", - говорится в сообщении.
Между коммунальщиками и владельцем Мафа идет разбор документов.
"Нарушений общественного порядка пока не допущено", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля во время сноса коммунальными службами города киосков на жилом массиве Тополь возник конфликт. На место событий прибыли автоматчики. Правоохранители силой отбивали коммунальщика от "защитников" киоска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter