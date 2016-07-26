В Днепре коммунальщики демонтируют киоски под прикрытием спецназовцев

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Днепра, передает Depo.ua.

Читайте такжеИз центра Киева скоро уберут автокофейни и автокиоски с шаурмой

"На ул. Шинной, 2а пока находятся семь сотрудников полиции, семь патрульных полицейских, четыре сотрудника полиции специального назначения", - говорится в сообщении.

Между коммунальщиками и владельцем Мафа идет разбор документов.

"Нарушений общественного порядка пока не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля во время сноса коммунальными службами города киосков на жилом массиве Тополь возник конфликт. На место событий прибыли автоматчики. Правоохранители силой отбивали коммунальщика от "защитников" киоска.