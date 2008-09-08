Мужчина заснул в кукурузе и попал под комбайн

В селе Ладыжинские-Хутора Гайсинского района Винницкой области мужчине, который заснул на кукурузном поле, комбайном отрезало ногу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 4 сентября около 15.30 53-летний житель был госпитализирован в Гайсинскую центральную районную больницу.

Как оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения спал на кукурузном поле, где в это время на комбайне собирали кукурузу. Жатка комбайна захватила его ноги, в результате чего он получил травматическую ампутацию правой голени, открытый перелом левой голени, шок.

Пострадавший находится в реанимационном отделении в критическом состоянии.