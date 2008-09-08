Иран не исключает избытка нефти на рынке в 2009 г.

Иран не исключает избыточного предложения нефти на рынке в 2009 г., заявил иранским официальным СМИ управляющий Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) от Ирана Мохаммад Али Хатиби. По его словам, текущий уровень добычи картеля составляет 32,6-32,8 млн барр. в сутки. Если эти параметры сохранятся, ОПЕК создаст на рынке избыточное предложение, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению мировых цен на нефть, сказал М.А.Хатиби.

Чиновник также выразил мнение, что цены на черное золото не опустятся ниже 80 долл./барр., поскольку такова себестоимость добычи нефти на некоторых новых месторождениях, передает Reuters.

9 сентября в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, на котором будет принято решение по целевым квотам нефтедобычи стран картеля. Иран и Венесуэла призывают к снижению квот, называя нижней границей приемлемых цен на нефть 100 долл. за баррель. В то же время подобное решение окажется политически невыгодным для союзников Соединенных Штатов в картеле - главным образом Саудовской Аравии.

В июле 2008 г. цены на черное золото достигли абсолютного пика в 147 долл./барр. Однако в последнюю торговую сессию 5 сентября стоимость фьючерсов нефти на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) опустилась до 106,23 долл.

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