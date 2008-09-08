В ходе операций "Акциз" и "Курорт-2008" налоговики изъяли много водки

Крымские налоговики в рамках операций «Акциз» и «Курорт-2008» изъяли около 18 тысяч бутылок водки, оклеенных марками акцизного сбора с признаками подделки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

17 тысяч 650 бутылок водки производства заводов Кременчуга и Одессы была изъяты в складских помещениях Симферополя. «С данной алкогольной продукции отобраны марки акцизного сбора и отправлены на экспертизу», - отметили налоговики.

Сотрудниками налоговой милиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных мест хранения и сбыта алкогольной продукции.