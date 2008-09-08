Черновецкий обсудил социальные программы с послом Великобритании

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ли ТЕРНЕРОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Ли ТЕРНЕР поинтересовался социальными программами города, также мы обсудили строительство аэропорта, пообщались о сохранении исторической части города в условиях развития столицы”, - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом он отметил: “Приятно, что господин ТЕРНЕР интересуется и политическими вопросами Киева. Он очень хорошо информирован по поводу событий, которые происходят в Киеве, о проблемах города. Состоялся содержательный и предметный разговор».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичная власть открыта для сотрудничества со всеми посольствами, которые функционируют в городе. «Моя позиция – максимум внимания к посольствам и послам, потому что Украина через Киев должна открыться для Европы полностью», – сказал мэр Киева.