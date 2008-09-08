Российские военные продолжают аресты на территории Грузии
20:24, 08 сентября 2008Общество
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"В плен" попали польские журналисты
Патруль из российских военных и югоосетинских милиционеров задержал съемочную группу Польского общественного телевидения с грузинским водителем недалеко от села Каралети, которое находится между столицей Южной Осетии Цхинвали и грузинским городом Гори, сообщает в понедельник польское телевидение.
У двух польских журналистов было изъято все съемочное оборудование, которое находилось в автомобиле, в том числе видеокамеры и мобильные телефоны, задержанных увезли в неизвестном направлении, говорится в сообщении.
Информационный портал польского телевидения сообщает также, что журналистов местные власти рассматривают "как военнопленных".
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